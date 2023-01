L’OM et le PSG en rêvent, Zidane prend un autre chemin

Thibault Morlain

Alors que Zinedine Zidane devra finalement attendre pour l’équipe de France suite à la prolongation jusqu’en 2026, les questions se posent maintenant concernant l’avenir de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Quel sera alors son prochain challenge ? Zidane est annoncé un peu partout, mais voilà qu’il pourrait prendre une décision retentissante pour la suite de sa carrière. C’est en tout cas ce qu’estime Rolland Courbis.

Avec le nouveau contrat de Deschamps en équipe de France, on se demande où rebondira Zinedine Zidane. Les rumeurs sont nombreuses et il est de nouveau question d’un intérêt du PSG. Et s’il allait à l’OM ? Pour le10sport.com, Rolland Courbis, consultant RMC , a expliqué qu’avec le possible rachat du club phocéen par l’Arabie Saoudite, une arrivée de Zidane serait possible : « Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane ».

Bloqué par Deschamps, Zidane veut que ça bouge https://t.co/RBo8D3Dojg pic.twitter.com/plgzTXP5B2 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Zidane désormais sélectionneur ?

Le PSG, l’OM…. Quid maintenant de la position de Zinedine Zidane à ce sujet ? Visiblement, il pourrait faire des déçus dans la capitale et sur la Canebière. En effet, Rolland Courbis estime que désormais, Zidane pourrait se concentrer sur un poste de sélectionneur et non plus d’entraîneur : « J’ai tendance à penser qu’aujourd’hui, Zinedine Zidane va vouloir rester dans le métier qu’il veut exercer désormais, celui de sélectionneur ».

« Deschamps y a gouté et il a tout fait pour que ça ne change pas »