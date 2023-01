« Les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Alors que les rumeurs de rachat s’enchainent depuis maintenant plusieurs années au sujet de l’OM, l’Arabie Saoudite est régulièrement évoquée à cet effet. Et selon l’ancien entraîneur marseillais Rolland Courbis, un plan est bel et bien en train de se mettre en place dans l’optique de la Coupe du Monde 2030.

Faut-il vraiment croire à une vente de l’OM ? Frank McCourt et Pablo Longoria, respectivement propriétaire et président du club phocéen, ont fermement nié cette possibilité ces derniers mois. Pourtant, les spéculations vont bon train à ce sujet, et certains investisseurs saoudiens semblent fortement intéressés par la perspective d’un rachat de l’OM. Une hypothèse qui tient la route aux yeux de Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport.

EXCLU : « Cristiano Ronaldo à l’OM ? Boli raconte n’importe quoi… » https://t.co/3FGd0KzdWe pic.twitter.com/igyagSBupW — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

« Je ne serai pas étonné »

Contacté par le10sport.com , l’ancien entraîneur de l’OM fait d’ailleurs un lien direct entre ce potentiel rachat et le match amical du PSG jeudi soir en Arabie Saoudite : « Ce match entre le PSG et Al-Nassr, il ne doit rien au hasard. Même si cela arrange parfois certaines personnes de penser que, le hasard, ici, je n’y crois pas. Et je vais vous dire pourquoi… Je peux vous l’affirmer, l’Arabie Saoudite a les mêmes ambitions que le Qatar. Celle de vouloir organiser la Coupe du Monde, chez eux, en 2030. Ils se préparent très clairement pour cela et tout ce que l’on voit ces derniers mois participent à cela. Cela se voit gros comme une maison qu’il y a une volonté d’exister le plus rapidement possible, comme l’ont fait leur voisin qatari. Je ne serai donc pas étonné, après toutes les rumeurs que l’on a entendu autour d’une éventuelle reprise de l’OM ces derniers temps, que l’Arabie Saoudite débarque en France et concurrence directement, frontalement, le Qatar », estime Courbis.

Courbis voit Zidane à l'OM avec les Saoudiens