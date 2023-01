Zidane à l’OM, il veut y croire

Arnaud De Kanel

En prolongeant jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a enterré les derniers espoirs de Zinédine Zidane qui attendait de lui succéder. Ainsi, l'ancien coach du Real Madrid va devoir retrouver du travail, et vite. Une ancienne gloire de l'OM lui conseille de rejoindre le club phocéen.

Condamné à patienter au moins quatre années supplémentaires, Zinédine Zidane va considérer les offres qu'il reçoit désormais. Didier Deschamps a étendu son bail jusqu'en 2026 et il sera donc impossible d'attendre autant de temps pour Zizou . Libre, il continue de faire rêver le monde entier, et surtout le sud de la France. Car à l'OM, voir Zinédine Zidane sur le banc ce serait magique. L'enfant du pays aux commandes du club, c'est ce dont rêve Pascal Olmeta qui s'est confié sur ce sujet pour Le 10 Sport .

«Il est le seul capable de construire quelque chose de grand à l’OM»

« Zizou ? Je suis obligé de dire l’OM. Et je t’explique pourquoi… D’abord, le PSG, ce n’est pas possible. Paris, je n’aime pas, donc on oublie. Mais à l’OM, il est le seul capable de construire quelque chose de grand. Il est Marseillais, il sait ce qu’est la passion, la vraie passion de toute une ville pour son club. Il connaît l’âme de ce club, il en est même animé, en partie, même des années après. Et tu sais quoi ? J’aimerai tellement que les jeunes générations puissent revivre ce qu’on a vécu nous… Je leur souhaite tellement de pouvoir goûter à ça, à ce bonheur immense, unique. Ces jeunes qui aiment l’OM, ils le méritent tous », nous répond Pascal Olmeta avant de conclure.

«Je pense qu’il a plus envie d’aller à l’OM que de prendre un club en Angleterre»