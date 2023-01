Zidane veut revenir, une vieille connaissance peut le stopper

Axel Cornic

Toujours sans club, Zinédine Zidane a récemment vu une porte se fermer, avec la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026. Certains le voient désormais rebondir du côté de son ancien club de la Juventus, mais là encore, le technicien français pourrait connaître une grosse désillusion.

Voilà plus d’un an et demi que Zinédine Zidane n’exerce plus et ça commence à faire beaucoup trop. Un technicien de son niveau ne peut se permettre de rester encore longtemps sans rien faire et le récent échec avec l’équipe de France doit le pousser à retrouver rapidement un club.

La Juventus, la meilleure option pour Zidane ?

En Italie, on s’enflamme pour un retour de Zinédine Zidane à la Juventus. Le Ballon d’Or 1998 a toujours été très attaché à son ancien club et avec les problèmes rencontrés par Massimiliano Allegri, il serait le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine.

L’énorme menace Conte