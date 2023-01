Le PSG va plomber un transfert, Messi impliqué

Axel Cornic

La fin de contrat de Lionel Messi approche à rands pas et selon nos informations Luis Campos travaille sur sa prolongation depuis plusieurs mois déjà. Le Paris Saint-Germain souhaite rapidement boucler ce dossier brûlant, alors qu’à l’étranger on parle déjà d’une offre pharaonique venant d’Arabie Saoudite, où l’Argentin pourrait retrouver son rival de toujours Cristiano Ronaldo.

Après une première saison très loin de ses standards, Lionel Messi affiche enfin son vrai visage au PSG. Mais il pourrait déjà filer, puisque son avenir n’est toujours pas réglé ! Son contrat se termine en juin et si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille sur sa prolongation, une véritable réponse est toujours attendue.

L’Arabie Saoudite veut le couvrir d’or

Surtout qu’à l’étranger, certains commencent déjà à rêver de Lionel Messi. Plusieurs médias ont en effet annoncé ces dernières semaines qu’Al Hilal serait disposé à offrir un contrat titanesque à la star argentine, pour la convaincre de quitter le PSG. Un salaire de 300M€ est évoqué, ce qui pourrait faire de Messi le sportif le mieux payé de l’histoire… loin devant Cristiano Ronaldo.

« Je n’imagine pas Galtier, Campos ou Nasser se séparer de Messi »