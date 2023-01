OM : Coup de tonnerre, le mercato de Guendouzi est relancé

La rédaction

Joueur fondamental du système de jeu d'Igor Tudor, Matteo Guendouzi s'est encore plus affirmé depuis l'arrivée du tacticien croate sur le banc de l'OM. Très apprécié au club et lui-même très attaché à ce dernier, l'international français est toutefois courtisé par Aston Villa. Si ce club de milieu de tableau anglais n'emballe pas Matteo Guendouzi, le milieu de terrain n'est pas contre un départ au sein d'une écurie plus prestigieuse.

C'est l'un des dossiers chauds du côté de l'OM en cette période de mercato hivernal. Matteo Guendouzi pourrait prochainement quitter le club de la cité phocéenne puisqu'il est notamment courtisé par Aston Villa, qui serait prêt à débourser 40M€ pour le recruter. Le Français n'est pas contre un départ, mais pas vers ce club de milieu de tableau.

Guendouzi ne se ferme aucune porte

Alors que Matteo Guendouzi agite l'actualité du mercato marseillais, Foot-Mercato annonce que l'international français serait " ok " pour continuer à l'OM, sauf si un gros club de Premier League se manifeste. En revanche, pas sûr que le projet d'Aston Villa réponde aux critères de Guendouzi, et ce feuilleton du mercato serait donc une nouvelle fois relancé.

Guendouzi vise plus haut