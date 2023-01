C'est confirmé, Guendouzi va rapporter gros à l’OM

Arnaud De Kanel

De retour au meilleur niveau depuis son arrivée à l'OM en 2021, Mattéo Guendouzi commence à taper dans l'oeil des recruteurs. En Angleterre, un club souhaiterait déjà s'attacher ses services et pourrait dégainer une offre mirobolante à l'OM. La valeur marchande du milieu de terrain explose et le club phocéen pourrait toucher le jackpot.

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence du club, c'est l'amour fou entre l'OM et le mercato. Le président déniche toujours des bons coups et l'OM arrive malgré tout à conserver ses joueurs pour se bâtir une équipe très compétitive. Des fois, des offres sont impossibles à refuser. Et pour Mattéo Guendouzi, l'OM pourrait recevoir une offre stratosphérique. L'ancien joueur d'Arsenal devrait rapporter gros.

L’OM ne veut toujours pas de lui, une nouvelle solution se dessine https://t.co/F1A6VXOIIP pic.twitter.com/Dpo6UkPrHu — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Guendouzi, c'est 50M€

Comme révélé par L'Equipe , Mattéo Guendouzi intéresse un club de Premier League. Longtemps inconnue, l'identité de ce dernier a filtré. Il s'agit d'Aston Villa, habitué au ventre mou du championnat d'Angleterre. Pour Foot Mercato , le milieu de terrain aimerait retenter un challenge dans ce championnat durant sa carrière. RMC Sport a confirmé les informations de L'Equipe en indiquant qu'Aston Villa avait proposé 30M€ à l'OM. Le média avance que le club de Birmingham pourrait monter jusqu'à 40M€. Mais pour l'OM, Guendouzi c'est 50M€. Et si ce montant est atteint, l'OM n'aura plus qu'à croiser les doigts pour que son joueur accepte de rester jusqu'à la fin de la saison.

«Un club comme l'OM ne peut pas lutter»