L’OM peut tout perdre avec Guendouzi

Très performant avec l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi semble avoir la cote à l’étranger et surtout en Premier League, un championnat qu’il connaît bien. Unai Emery, son ancien coach à Arsenal aimerait en effet le retrouver à Aston Villa et ce transfert pourrait rapporter entre 30 et 40M€ à l’OM… à moins qu’une nouvelle piste ne vienne tout compromettre.

Devenu en quelques saisons un véritable pilier de l’équipe, Mattéo Guendouzi pourrait déjà quitter l’OM. Plusieurs médias français comme étrangers ont parlé d’un possible transfert à Aston Villa pour le milieu de terrain, où Unai Emery serait en train de faire des pieds et des mains pour l’avoir.

Aston Villa sur les traces de Guendouzi

D’après les informations de RMC Sport , les Villans seraient disposés à dépenser près de 40M€ pour s’offrir Mattéo Guendouzi. Une somme qui ferait énormément de bien à un OM toujours en délicatesse avec ses finances et qui représenterait une excellente plus-value, puisque le joueur a été acheté 11M€ en juillet 2022.

