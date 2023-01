Une immense « mascarade » est dénoncée au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le nouveau projet du PSG ne semble pas convaincre Daniel Riolo. Malgré les arrivées de Luis Campos, Christophe Galtier et quelques recrues, notamment au milieu de terrain, le club parisien peine à se montrer intraitable en championnat et cela agace le chroniqueur. Au micro de RMC, il s'est lâché sur la formation parisienne.

Le PSG avait attendu la fin de la saison dernière pour ouvrir la nouvelle phase de son projet. Exit Mauricio Pochettino et Leonardo, fragilisés par la défaite du club en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Les deux figures de l'équipe ont été remplacées par Christophe Galtier, mais aussi Luis Campos. Arrivé en tant que conseiller sportif du PSG, le Portugais avait eu pour première mission de se pencher sur le recrutement estival.

Des recrues, qui peinent à convaincre

Un mercato moins « bling-bling », comme l'avait annoncé Nasser Al-Khelaïfi. Luis Campos avait préféré miser sur des profils généreux et prometteurs comme Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele ou encore Carlos Soler. Et après plus de six mois de parcours, le bilan est contrasté. Certaines recrues peinent à convaincre comme l'illustre le match face à Rennes. Entrés en cours de jeu, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler n'ont rien apporté face à Rennes ce dimanche (défaite 1-0). Le PSG demeure leader du championnat, mais ne parvient pas à distancer ses concurrents, l'OM et le RC Lens.

« A un moment donné la mascarade de tout ce bordel faudra quand même en parler »