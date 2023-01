Une fratrie va débarquer au PSG

Arthur Montagne

Alors que le PSG s’attend à un hiver assez calme sur le mercato, le départ de Pablo Sarabia, qui semble se diriger vers Wolverhampton, change la donne. Dans cette optique, Luis Campos pourrait tenter de recruter Marcus Thuram pour remplacer l’Espagnol. Et ce n’est pas tout puisque le profil de Khephren Thuram plait également au club de la capitale.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a récemment reçu une offre de transfert pour Pablo Sarabia. Et tout s'est rapidement accéléré puisque l'international espagnol est désormais très proche de s'engager avec Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris. Une tendance d'ailleurs confirmée par Christophe Galtier ce week-end.

Sarabia sur le départ

« Les choses ne sont pas encore faites, mais Pablo Sarabia devrait partir. Pablo est un grand joueur, il n’était pas heureux ici. Il ne pouvait pas être productif et on n’allait pas le garder de force. Il a la possibilité de rejoindre la Premier League, on en a parlé avec la direction et cela n’est pas bon de garder des joueurs qui sont malheureux dans l’effectif », confiait l'entraîneur du PSG.

Les frères Thuram dans le viseur du PSG ?