Nouvelle star de l'OM, il clame déjà son amour pour Marseille

La rédaction

Ce samedi, Ruslan Malinovskyi a fait ses grands débuts au Stade Vélodrome lors de la victoire (3-1) de son équipe face à Lorient. Le milieu offensif a été particulièrement impressionné par l'ambiance bouillante de l'enceinte olympienne, tandis qu'il semble déjà fan de son nouveau club. Ce dimanche soir, il a réaffirmé de grandes ambitions avec l'OM.

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi semble particulièrement déterminé à profiter de son expérience marseillaise pour relancer sa carrière. Auteur d'une première apparition contre l'ESTAC, il a été titularisé ce samedi lors de la victoire de l'OM contre Lorient.

L'OM a frappé très fort avec ce transfert https://t.co/7blWy05fU4 pic.twitter.com/HywYwJl4Of — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

«Mon objectif est de jouer comme Marseille, avec de l'agressivité et de la vitesse»

Invité du Canal Football Club ce dimanche, Ruslan Malinovskyi a dévoilé ses ambitions, alors qu'il est prêté jusqu'à la fin de la saison à l'OM : « Mon objectif est de jouer comme Marseille, avec de l'agressivité et de la vitesse. (..) avec les supporters, avec tout le stade, on ne peut pas tricher. Mais si on donne tout sur le terrain, alors on sera récompensé ».

Malinovskyi déjà fan de l'OM