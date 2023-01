Le PSG a laissé filer un crack à la Eden Hazard

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Xavi Simons n’a pas été le seul crack à quitter le PSG et faire ses valises pour rejoindre un autre club. Wilson Odobert en a également fait de même. A 18 ans, il a alors filé du côté de Troyes. Et avec l’ESTAC, il rayonne cette saison en Ligue 1 et voilà que dans l’Aube, on le compare même à… Eden Hazard. De quoi donner des regrets au PSG ?

Chaque saison, des pépites quittent le PSG pour aller exploser ailleurs. Tel est le mal qui frappe le club de la capitale depuis un long moment. Et jusqu’à présent, personne n’a réussi à empêcher cet exode des talents. Luis Campos y a d’ailleurs été confronté à peine arrivé à Paris. En effet, lors du dernier mercato estival, Xavi Simons ainsi que Wilson Odobert ont quitté le PSG. Le dernier cité est resté en Ligue 1, rejoignant l’ESTAC. Un choix payant puisque avec Troyes, Odobert réalise une très bonne saison jusqu’à présent.

« Ça me fait penser un petit peu à l’époque à Eden Hazard »

Et il n’aura pas fallu longtemps à Wilson Odobert pour montrer tout son talent et impressionner ses coéquipiers à Troyes. Cela vaut notamment pour Adil Rami, qui n’a pas hésité à faire le parallèle avec un certain Eden Hazard, son ancien partenaire au LOSC. « Je suis arrivé, je l’ai vu, il a du gaz dans les jambes. Il dynamise les matchs. Petit gabarit, très vif, très rapide, technique, doté d’un très bon pressing. Donc ça me fait penser un petit peu à l’époque à Eden Hazard. (…) Il est bien ici. Je trouve que c’est un très bon choix de sa part. Il a 18 ans, c’est incroyable », a confié le champion du monde 2018 pour Téléfoot .

« Au PSG, on ne regarde pas trop les jeunes »