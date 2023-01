L'OM a frappé très fort avec ce transfert

Arnaud De Kanel

Après avoir réglé les départs d'Isaak Touré (AJ Auxerre), de Luis Suarez (Almeria) et de Gerson (Flamengo), l'OM a officialisé la venue de Ruslan Malinvoskyi en début de semaine. L'arrivée de l'attaquant ukrainien était très attendue depuis la blessure d'Amine Harit. Titulaire face à Lorient (3-1), il a conquis son entraîneur et son capitaine.

Ça bouge énormément à l'OM depuis le début du mercato hivernal. Ruslan Malinovskyi a rejoint la cité phocéenne en provenance de l'Atalanta Bergame. En Italie, l'Ukrainien s'était fait un nom. Les supporters de l'OM ont pu le découvrir un peu plus ce samedi puisqu'il était titularisé par Igor Tudor face à Lorient. Après ses débuts au Vélodrome, il a été salué par son coach et Valentin Rongier.

«C’est un joueur très fort»

« Pour Ruslan, c’était un bon match, mais c’est un début, il y a toujours de l’émotion. C’est un joueur très fort, avec l’entraînement il comprendra deux trois mécanismes, mais c’était un très bon match », a confié l'entraineur de l'OM au sujet de Ruslan Malinovskyi.

«C’est un excellent joueur»