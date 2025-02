PSG : Le Qatar négocie... avec l'Arabie saoudite !

Alexis Brunet

Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir dans l’affaire Lagardère. Une information qui n’aurait pas beaucoup plu au Qatar, qui aurait alors décidé de potentiellement arrêter ses investissements en France. La situation de beIN SPORTS pourrait donc prochainement évoluer et cela pourrait alors faire les affaires de l’Arabie saoudite.

Depuis 2011, le Qatar est à la tête du PSG, ce qui a permis au club de la capitale d’accroitre son rayonnement à l’international et de devenir progressivement l’une des marques les plus puissantes du monde. Toutefois, cela pourrait bientôt changer et pour une raison bien précise.

Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen

À son arrivée à la tête du PSG, le Qatar a décidé de nommer Nasser Al-Khelaïfi comme président du club de la capitale. L’homme d’affaires de 52 ans est donc un personnage important du paysage du football français, mais dernièrement ce n’est pas pour la réussite de son équipe qu’il fait parler de lui. En effet, ce dernier a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir dans l’affaire Lagardère portant sur une possible tentative d’Arnaud Lagardère de faire changer en sa faveur un vote clé du fonds qatarien, actionnaire de son groupe.

Le Qatar pourrait vendre une partie de beIN SPORTS à l’Arabie saoudite

À la suite de cette mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, certaines sources ont affirmé que le Qatar réfléchissait clairement à se retirer du paysage économique français. D’après les informations de RMC Sport, cela pourrait être en partie le cas prochainement. En effet, le Qatar qui possède beIN SPORTS serait actuellement en discussions avec l’Arabie saoudite pour vendre une partie du capital de l’actuel diffuseur minoritaire de la Ligue 1. Reste à voir si ces négociations aboutiront à un accord et surtout si cela pourrait avoir également des conséquences sur le PSG dans un avenir plus ou moins proche. Pour le moment, le Qatar n’a toutefois fait aucune déclaration en ce sens.