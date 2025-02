Greenwood en boite de nuit, l’OM l’a métamorphosé !

La rédaction

Mason Greenwood, arrivé cet été à l’OM, connaît un début de saison brillant, se classant parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1. D'après The Sun, l'attaquant anglais aurait opéré un véritable changement de style de vie en France, devenant plus mature et casanier, loin des fêtes et des boîtes de nuit.

Arrivé cet été à l’OM pour 26M€, Mason Greenwood fait une première saison canon avec son club et est pour l’instant 2e au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien Mancunien a débarqué à l’OM au milieu de nombreuses polémiques, sur lesquelles il préfère ne pas être interrogé.

Un nouveau Greenwood

D’après les informations de The Sun, Mason Greenwood vivrait son passage en France comme un nouveau départ. L’attaquant de l’OM aurait totalement changé son style de vie. En effet, Greenwood aurait mis de côté ses envies de faire la fête au profit d’un mode de vie plus « casanier ».

« Il est plus âgé, plus mature »

Le tabloïd anglais explique aussi à travers une source que le joueur a mûri depuis son arrivée à l'OM : « À Marseille, il sort avec ses coéquipiers et ne fréquente personne d'autre. Il est plus âgé, plus mature, plus sophistiqué et semble plus protecteur de lui-même. S'ils sortent pour un repas d'équipe, Mason ne finira probablement pas par faire la fête ».