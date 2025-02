Droits TV - OM : «Plus riche que McCourt», un fiasco est annoncé en Ligue 1 !

Thomas Bourseau

Le patron de l'OM, Pablo Longoria, a pesté vendredi en réunion d'urgence pour les droits TV. Son équipe a aisément disposé de l'ASSE samedi (5-1). De quoi permettre à Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe, de tacler les Verts sur la gestion de leur mercato n'étant financièrement pas à la peine.

Le torchon brûle entre la Ligue de football professionnel et DAZN, diffuseur numéro un de la Ligue 1. Une réunion d'urgence s'est déroulée dans la journée de vendredi alors que la firme britannique refuse de verser une partie de l'argent promis pour les droits télévisés du championnat français. Le président de l'OM, Pablo Longoria, aurait notamment parlé en poussant un coup de gueule qui aurait choqué l'assemblée selon Mohamed Toubache-Ter.

«Saint-Etienne, avec son milliardaire canadien plus riche que McCourt, n'a aucune excuse sur ce point»

Ce samedi, l'ASSE s'est faite étriller par l'Olympique de Marseille à l'Orange Vélodrome (5-1). Journaliste de L'Equipe couvrant l'actualité de l'OM, Mathieu Grégoire a fait un accablant constat sur son compte X. « On voit un paquet d'équipes sportivement dépassées cette saison en Ligue 1, à cause notamment de la situation financière globale du foot français. Mais Saint-Etienne, avec son milliardaire canadien plus riche que McCourt, n'a aucune excuse sur ce point... ». a assuré Grégoire en faisant référence à Kilmer Sports Ventures, actionnaire canadien de l'ASSE.

«L'été dernier, ils ont fait n'importe quoi avec leur modèle data»

« Ils n'ont rien acheté au mercato d'hiver... L'été dernier, ils ont fait n'importe quoi avec leur modèle data. 23M€ d'achats l'été dernier, c'est rien à l'échelle des gros clubs, c'est énorme à celle du bas de classement ». a conclu le journaliste de L'Equipe au cours de la nouvelle défaite de l'ASSE après Rennes (2-0) et le LOSC (4-1).