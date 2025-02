Droits TV - DAZN : Le discours «cash» de l'OM !

Alexis Brunet

La situation est actuellement très tendue entre la Ligue de football professionnel et le principal diffuseur de la Ligue 1, DAZN. Vendredi, une réunion d’urgence a d’ailleurs eu lieu entre les différents présidents des clubs de l’élite afin de trouver une solution rapide. Au cours des débats, le boss de l’OM, Pablo Longoria, aurait eu un discours particulièrement cash et sévère.

Le football français traverse actuellement une bien mauvaise passe. La LFP est en conflit avec le principal diffuseur de la Ligue 1, DAZN, car ce dernier ne souhaite pas payer une partie des sommes normalement dues en contrepartie des droits TV du championnat français. L’entreprise anglaise est notamment très loin de son nombre d’abonnés espéré au début de l’aventure et serait également très mécontente du piratage excessif qui lui serait donc préjudiciable, ce qui expliquerait cette décision.

Pablo Longoria a poussé un coup de gueule

Il y a donc urgence pour la Ligue 1 et ses principaux représentants en ont parfaitement conscience. Vendredi après-midi, une réunion d’urgence s’est d’ailleurs tenue entre les présidents des clubs de l’élite du football français. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, ce rendez-vous aurait notamment été marqué par une grosse prise de parole à mettre à l’actif de Pablo Longoria, le président de l’OM. Ce dernier aurait été très cash et très sévère, tout en restant dans le respect et sans agressivité.

Caillot veut démissionner

D’après les informations de L’Équipe, cette réunion aurait d’ailleurs fait une première victime. Se sentant particulièrement visé par certaines critiques, Jean-Pierre Caillot, le président du Stade Reims, aurait annoncé qu’il allait démissionner de son poste de président du collège des présidents de la Ligue 1. Certains présidents tenteraient toutefois de la faire revenir sur sa décision, mais rien n’indique pour le moment qu’il le fera. Reste à voir si les mots forts du boss de l'OM ont joué un rôle dans cette lourde décision.