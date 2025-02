Kylian Mbappé au Maroc, c’est fini !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'affiche du film "Mercato", Jamel Debbouze a confirmé l'arrêt du Marrakech du Rire en raison de plusieurs facteurs indépendants de sa volonté. Ce festival d'humour attirait énormément de footballeurs. Ces dernières années, Zinédine Zidane, Medhi Benatia, Arsène Wenger ou encore Kylian Mbappé avaient été aperçus, hilares, au premier rang.

Lors d’un entretien accordé au Parisien, Jamel Debbouze a confirmé l’arrêt du Marrakech du Rire. Lancé en 2011, ce festival d’humour attirait bon nombre de comédiens francophones, mais aussi de footballeurs. Régulièrement, la caméra s’arrêtait sur des sportifs bien connus comme Claude Makélélé, Adil Rami et même Kylian Mbappé, qui était monté sur scène lors de la dernière édition.

« On a tenu dix ans »

« La dernière édition du Marrakech du Rire a eu lieu en 2019. C’est fini ? Dès le départ, avec le Marrakech du Rire, on a eu une ambition folle : tenir dix ans. On a tenu dix ans. On a commencé avec Zidane, on a fini avec Kylian. Entre temps, y a eu le confinement, le séisme et le refroidissement des relations entre la France et le Maroc… Ça a été extrêmement difficile d’organiser le Marrakech du Rire ces derniers temps » a confié Debbouze.

« On va faire d’autres trucs de ouf »

Mais le comédien promet à ses fans d’autres surprises. « Je ne connais pas encore l’avenir de cet événement. Je ne peux pas m’acharner à lutter contre les éléments. Mais on va faire d’autres trucs de ouf dont je ne peux pas encore vous parler, autour du spectacle, de la culture, de tout ce qu’on a pu fédérer » a-t-il lâché ce samedi.