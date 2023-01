Un directeur sportif surprise pour l’ASSE

Thibault Morlain

Formé à l’OM, Niels Nkounkou est de retour en France après ses expériences en Angleterre, Belgique et au Pays de Galles. En effet, le voilà aujourd’hui prêté à l’ASSE pour renforcer le groupe de Laurent Batlles. Nkounkou débarque ainsi dans le Forez et avant d’arrêter son choix, il a pu compter sur de précieux, ceux de Wesley Fofana.

Situation d’urgence à l’ASSE, la direction réagit donc en conséquence. Pour éviter la catastrophe et la relégation en National, les Verts se bougent lors de ce mercato hivernal. Les recrues se multiplient pour Laurent Batlles qui a notamment dernièrement enregistré le renfort de Niels Nkounkou. Formé à l’OM, le défenseur a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Everton. Et comme l’a révélé Nkounkou, il ne débarque pas vraiment en terre inconnue à l’ASSE.

Officiel : Après l'OM, il débarque à l'ASSE ! https://t.co/lTCrvYJM1v pic.twitter.com/qFmuJb5wLI — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

« On a créé des liens »

Aujourd’hui à Chelsea, Wesley Fofana n’oublie pas son club formateur. Il a alors été très précieux dans l’opération Niels Nkounkou, se muant en directeur sportif officieux. Ainsi, lors de sa présentation, la recrue hivernale de l’ASSE a pu expliquer : « Wesley Fofana ? C’est un joueur que je connais de Marseille et à force de jouer contre chez les jeunes, on a créé des liens. On a également le même agent. Cela m'a aidé pour faire ce choix ».

« Il m'a parlé de l’ASSE »