Mercato - OM : Jackpot, Guendouzi va prendre un gros salaire

Annoncé avec insistance dans le collimateur d’Aston Villa où Unai Emery semble déterminé à le recruter, Mattéo Guendouzi pourrait donc quitter l’OM avant la fin du mercato hivernal. Une grosse perte en perspective selon Eric Di Meco, qui avoue néanmoins que l’OM n’aura pas les moyens de lutter financièrement dans ce dossier.

Après le départ de Gerson qui a été vendu à Flamengo, l’OM pourrait avoir filer un autre élément précieux du milieu de terrain d’ici la fin du mercato de janvier. Mattéo Guendouzi (23 ans) figure sur les tablettes d’Aston Villa où Unai Emery, son ancien mentor à Arsenal, semble bien décidé à l’attirer. Une offensive à hauteur de 40M€ est même évoquée dans ce dossier, un montant forcément compliqué à refuser pour la direction de l’OM.

« Comment le reprocher à l’OM »

C’est en tout cas le sentiment d’Eric Di Meco, ancien défenseur emblématique de l’OM, qui a évoqué ce feuilleton Guendouzi sur RMC Sport : « Si Guendouzi venait à partir, je serais en deuil. J'aime beaucoup ce joueur. Il a un truc ce gamin : il court partout, il met le pied, il est insupportable. Des qualités qu'on aime ici. Il fait l'unanimité et il est indispensable. Comment reprocher à l'OM, qui ne vend pas très bien ces dernières années, de ne pas écouter la proposition de ce club-là », indique Di Meco.

