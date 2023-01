Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à Marseille lundi dernier, Ruslan Malinovskyi a fait la connaissance du Vélodrome ce samedi. Titularisé face à Lorient (victoire 3-1), le milieu de terrain ukrainien a été impressionné par l'ambiance mise par les supporters phocéens. Stressé avant ses débuts à domicile, le joueur a reconnu avoir commis quelques erreurs sur le terrain.

Prêté avec option d'achat par l'Atalanta Bergame jusqu'à la fin de la saison, Ruslan Malinovskyi a découvert le Vélodrome ce samedi, après une première apparition face à l'ESTAC mercredi dernier. Aligné sur le côté droit de l'attaque, le milieu de terrain ukrainien a passé une bonne heure sur le terrain, avant de laisser sa place à Dimitri Payet. En zone mixte, Malinovskyi a fait part de ses impressions et a raconté ses débuts à l'OM.

« C'est top de jouer dans un stade avec une telle ambiance »

« D'abord, je suis très content du résultat, d'avoir gagné aujourd'hui. Une grande performance de la part des supporters. C'est top de jouer dans un stade avec une telle ambiance, ça vous donne un coup de boost pour tout donner. Nous avons fait quelques erreurs en première période mais après on a poussé et essayé de se créer des espaces. Ils jouaient très bas avec des contre-attaques, il fallait être prudent. Mais on a mis trois buts. Je pense que c'est un bon résultat pour nous, on est dans la bonne voie et il faut continuer à travailler » a confié la seule recrue de l'OM, pour l'instant.

Malinovskyi fait son auto-critique