Mercato : A peine arrivé à l’OM, il lance un gros avertissement

Ruslan Malinovskyi, qui a fait ses débuts avec l'OM ce mercredi à l'occasion du match face à l'ESTAC (victoire 2-0), s'est exprimé sur son arrivée à Marseille. Le milieu de terrain ukrainien l'a prévenu, il n'est pas venu en Ligue 1 pour faire de la figuration. Malgré la concurrence, le joueur a l'intention de s'installer dans un rôle de titulaire.

Ruslan Malinovskyi est déjà d'attaque. Arrivé lundi en provenance de l'Atalanta Bergame lundi, le milieu de terrain, prêté par l'Atalanta Bergame avec option d'achat, a fait ses débuts face à l'ESTAC ce mercredi. Entré en cours de seconde période, Malinovskyi s'était confié sur son arrivée à l'OM quelques heures plus tôt.

« J’aime le style de jeu de l’équipe »

Le joueur de 29 ans a suivi le début de saison de l'OM. Il a donné son avis sur le style de jeu déployé par Igor Tudor. « J’ai vu beaucoup de matches depuis le début de l’été. L’équipe joue bien, comme j’aime. J’aime le style de jeu de l’équipe » a confié Malinovskyi aux médias de l'OM.

Malinovskyi prévient déjà Tudor