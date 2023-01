Emery s’offre Guendouzi sur le mercato, voilà pourquoi c’est possible

Thibault Morlain

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM, Matteo Guendouzi anime actuellement le mercato hivernal. En effet, l’international français susciterait certaines convoitises, notamment en Premier League. L’ancien d’Arsenal intéresserait Aston Villa et Unai Emery. Si pour le moment rien n’est encore officiel concernant un transfert de Guendouzi, il y a des raisons d’y croire…

Alors que Gerson, Isaak Touré et Luis Suarez ont déjà quitté l’OM lors de ce mercato hivernal, d’autres départs pourraient intervenir. Le nom de Matteo Guendouzi est ainsi de plus en plus évoqué. Selon les dernières informations de L’Equipe , l’international français serait courtisé par un club de Premier League, probablement Aston Villa, qui lui aurait fait une offre visiblement très alléchante. Guendouzi pourrait-il alors s’envoler pour Aston Villa dans les jours à venir ?

La connexion Emery-Guendouzi

Aston Villa a en tout cas de gros atouts pour convaincre Matteo Guendouzi et l’un d’eux se nomme Unai Emery. Actuellement sur le banc des Villans, l’Espagnol connait très bien le joueur de l’OM. En effet, les deux hommes s’étaient côtoyés à Arsenal et la relation a immédiatement été bonne. Forcément, avec une telle connexion, Guendouzi pourrait ne pas dire non à des retrouvailles avec Emery, un entraîneur qu’il apprécie, ce qui ne serait pas forcément le cas d’Igor Tudor actuellement à l’OM.

Il y a la place à Aston Villa

Si Aston Villa a ce qu’il faut pour convaincre Matteo Guendouzi, il en serait également de même avec l’OM. En effet, ce n’est pas un secret, les clubs de Premier League dispose d’une énorme puissance financière. Pour le club basé à Birmingham, il ne sera alors pas difficile de signer un gros chèque à l’OM. De plus, de la place pourrait être faite pour Guendouzi au milieu de terrain. Il est question d’un départ de Morgan Sanson. De quoi donc préparer l’arrivée du joueur de l’OM ?

