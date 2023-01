Mercato : La dernière recrue de l'OM se lâche après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un milieu offensif, Pablo Longoria est parvenu à s'attacher les services de Ruslan Malinovskyi, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le joueur, qui appartient toujours à l'Atalanta Bergame, a livré les coulisses de son transfert.

A la recherche d'un renfort offensif pour pallier la longue absence d'Amine Harit, l'OM est parvenu à boucler l'arrivée de Ruslan Malinovskyi. Le club phocéen est parvenu à repousser la menace Tottenham dans ce dossier pour accueillir le milieu ukrainien de 29 ans sous la forme d'un prêt. Arrivé en provenance de l'Atalanta Bergame, Malinovskyi a livré ses premières impressions aux médias de l'OM.

« Je suis très enthousiaste de débuter une nouvelle aventure avec ce grand club »

« Je suis très enthousiaste de débuter une nouvelle aventure avec ce grand club. Et j’apprécie énormément que l’on me donne l’opportunité de jouer pour l’OM. Je ferai de mon mieux pour les supporters et pour l’équipe pour atteindre les objectifs de cette saison. J’ai vu beaucoup de matches depuis le début de l’été. L’équipe joue bien, comme j’aime. J’aime le style de jeu de l’équipe » a déclaré Malinovskyi, qui n'a pas caché son admiration pour un certain Didier Drogba, passé par l'OM au début des années 2000.

Malinovskyi grand fan de Didier Drogba

« C’est un grand club et je me souviens que lorsque nous étions petits avec mon frère quand l’OM jouait avec Didier Drogba notamment contre le club ukrainien de Dnipro. Nous regardions les matches à la télé avec ces supporters formidables. Mon frère suit beaucoup l’OM et maintenant que je suis là, il est très heureux. Et bien sûr que je suis content parce que nous suivions ce club depuis longtemps » a-t-il admis.

« Mes objectifs ? Jouer et atteindre l’Europe »