Guendouzi impliqué dans un mercato de folie ?

Arthur Montagne

Cadre d'Igor Tudor à l'OM, Mattéo Guendouzi pourrait toutefois quitter le club phocéen cet hiver. Et pour cause, Aston Villa serait prêt à lâcher une très grosse offre pour recruter l'international français, très apprécié par Unai Emery. Plus globalement, les Villans préparent un énorme mercato.

Après avoir laissé filer Luis Suarez et Gerson, l'OM va-t-il également voir partir un énorme cadre du vestiaire ? La question se pose puisque Mattéo Guendouzi plairait grandement à Unai Emery qui l'avait déjà recruté à Arsenal en 2018. Et Aston Villa aurait les moyens de ses ambitions.

Aston Villa va dégainer une offre pour Guendouzi

Et pour cause, selon les informations de RMC Sport , le club de Birmingham serait disposé à lâcher une première offre de 30M€ pour Mattéo Guendouzi et pourrait monter jusqu'à 40M€ bonus compris pour ce transfert. Il faut dire qu'Aston Villa prépare un énorme mercato.

Un gros mercato provoqué par Emery ?