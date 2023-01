L'OM va recevoir une offre surréaliste

Arthur Montagne

Bien que son départ ne soit pas programmé par l'OM, Mattéo Guendouzi s'interrogerait sur son avenir depuis le forcing lancé par Unai Emery pour le recruter à Aston Villa. Actuellement 11e de Premier League, le club de Birmingham s'apprêterait même à dégainer une première offre estimée à 30M€ et serait prêt à aller jusqu'à 40M€ !

Déjà très actif sur le mercato cet hiver, l'OM devrait encore bouger d'ici la fin la fin du mois de janvier. Et pour cause, après les départs de Gerson et Luis Suarez, le club phocéen, qui a obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi, s'apprêterait à perdre un cadre d'Igor Tudor.

Mercato : Un transfert de Guendouzi ? La réponse de l’OM https://t.co/75VuqntmH8 pic.twitter.com/AmkVBk5dph — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

Emery adore Guendouzi

En effet, selon les informations de Foot Mercato , Unai Emery ferait le forcing pour recruter Mattéo Guendouzi qu'il connait parfaitement pour l'avoir recruté à Arsenal en 2018 puis tenté de l'attirer à Villarreal. Une opération qui n'avait pas pu se conclure, faute de moyens. Un problème qui ne risque pas de se reproduire à Aston Villa.

Aston Villa pourrait offrir jusqu'à 40M€ !