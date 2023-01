Guendouzi, Messi… Toutes les infos mercato du 11 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Guendouzi vers un gros transfert en Angleterre ?

Ça pourrait bouger pour Mattéo Guendouzi d'ici la fin du mercato de janvier ! Le milieu de terrain de l'OM, sous contrat jusqu'en 2025, dispose d'une grosse cote en Premier League comme l'a annoncé L'EQUIPE ces dernières heures. Selon le quotidien sportif, Guendouzi aurait même reçu une offre de la part d'un club dont l'identité n'a pas filtré, mais on en sait peut-être un peu plus sur ce mystérieux courtisan. En effet, Foot Mercato annonce ce mercredi matin qu'Unai Emery, qui a dirigé le joueur de l'OM par le passé à Arsenal, envisage de le recruter à Aston Villa et l'aurait déjà contacté à ce sujet. Toujours selon FM , une offre avoirinsant les 30M€ pourrait convaincre l'OM de laisser partir Guendouzi.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : l'émir du Qatar prend les choses en main pour Messi

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n'a pas encore tranché pour son avenir. Selon les révélations de l a Gazzetta dello Sport , c'est l'émir du Qatar en personne qui aurait ordonné la prolongation de l'attaquant argentin, et le feu vert aurait été donné juste après la finale de la Coupe du Monde. Néanmoins, la direction du PSG craindrait, à terme, une guerre d’égo entre Mbappé et Messi.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Longoria vise encore trois recrues

A en croire les informations de L’Équipe , l’OM aurait encore trois dossiers à boucler après avoir acté l'arrivée de Malinovskyi. Pablo Longoria souhaiterait encore attirer en priorité un autre milieu offensif, ainsi qu'un buteur et un profil au poste de piston à l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Sarabia toujours plus proche de la sortie