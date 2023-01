EXCLU - Platini : Argent, politique… Tout se met en place en secret pour qu’il remplace Le Graët !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après la mise à l’écart de Noël Le Graët et Florence Hardouin, la FFF connaît un véritable séisme. Et ce qui se prépare en coulisses pourrait l’être tout autant. Selon nos informations, un véritable lobbying s’opère pour l’arrivée de Michel Platini à la tête du football français.

L’interview de Noël Le Graët, diffusée par RMC, a créé une véritable onde de choc. Depuis plusieurs jours, le sujet tourne en boucle dans les médias et les prises de position des personnalités du sport, avec Kylian Mbappé en tête puisqu’il a été le tout premier à réagir fortement et publiquement, ont provoqué une réunion exceptionnelle du Comex ce mercredi. Le verdict a été sans appel pour Noël Le Graët (président) et Florence Hardouin (directrice) : mise à l’écart immédiate.

Zidane - Le Graët : Deschamps sort enfin du silence https://t.co/WfQ2dHb2mR pic.twitter.com/K60H77y7Lx — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Ça pousse très fort pour Platini

Si Philippe Diallo assure l’intérim de Noël Le Graët, la question du prochain président de la FFF se pose. Et depuis quelques jours, le nom de Michel Platini est évoqué. Le quotidien L’Equipe a révélé l’existence d’une prochaine réunion entre la légende du football français et la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castea. Un rendez-vous prévu de longue date, début février. Mais le menu de ces discussions va clairement changer… Selon nos informations, un lobbying très important s’est mis en place depuis plusieurs semaines afin de hisser Michel Platini au plus haut sommet du football français. Et le départ de Noël Le Graët ne fait qu’accélérer ce mouvement.

Des financiers à l’œuvre

Pour soutenir la candidature de Michel Platini, nos sources indiquent que plusieurs personnes de l’ombre se dégagent. On retrouve notamment deux personnalités très connues du monde médiatique : Denis Olivennes et Daniel Kretinsky. Ce dernier, milliardaire, soutien intensément le projet Platini – FFF. Les deux hommes, qui disposent d’un carnet d’adresses très important, font le nécessaire en coulisses pour que l’ancien patron de la FIFA revienne aux affaires au sein du football français. Et il se murmure déjà que les chances de voir Platini accepter le poste sont de plus en plus grandes…