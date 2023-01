Affaire Zidane : La FFF en a ras-le-bol de Noël Le Graët

La rédaction

Trop souvent, la FFF déplore les sorties hasardeuses de son président Noël Le Graët. Ce dimanche, le patron de la 3F s'est attiré les foudres de l'opinion publique après ses propos insultants à l'encontre de Zinédine Zidane. Depuis, il s'est excusé mais un sentiment de lassitude prédomine au sein de la fédération française de football, qu'il dirige depuis 2011.

Ce dimanche soir, Noël Le Graët a tenu des propos lunaires sur les ondes d'RMC lors de l'émission Bartoli Time . Le président de la FFF s'est montré particulièrement irrespectueux envers Zinédine Zidane : « Zinedine Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Zinedine Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection ». Des déclarations qui provoquent le ras le bol de la FFF.

«Il était complètement à l’ouest, ça fait très peur»

Depuis la sortie de Noël Le Graët, la polémique perdure tandis que son attitude interrogeait déjà lors de l'officialisation de la prolongation de Deschamps : « Il était complètement à l’ouest. Ça fait très peur », expliquait un responsable de distcrit présent dans salle tandis que RMC Sport rapporte qu'au sein de la FFF, on parle « énormément » des sorties fracassantes de Le Graët : « C’est totalement dingue, comment une personne comme lui peut-elle encore nous représenter ? », a questionné une employée tandis qu'un cadre a balancé : « Il faut absolument le faire partir, on ne peut plus vivre comme ça, c’est une ambiance délétère en interne, ça devient irrespirable ».

Le fossé se creuse entre le gouvernement et la FFF