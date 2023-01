Zidane attaqué, Le Graët fait son mea culpa

Thibault Morlain

Ces dernières heures, le football français est secoué par polémique inattendue. En effet, Noël Le Graët a totalement craqué lors de son intervention au micro de RMC en tenant des propos déplacés à propos de Zinedine Zidane. Les réactions ont alors été unanimes et le président de la FFF s'est retrouvé au coeur de la tempête. Face à cette situation, Le Graët vient de faire son mea culpa.

Suite à la Coupe du monde, des questions se posées sur l'identité du prochain sélectionneur de l'équipe de France. Finalement, Didier Deschamps a prolongé, mettant alors fin aux rumeurs d'une arrivée de Zinedine Zidane. Mais voilà que ce dimanche, sur RMC , Noël Le Graët a tenu un incroyable discours concernant le champion du monde 1998 et ancien entraîneur du Real Madrid. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », a alors lâché Le Graët, tenant là des propos totalement déplacés.

Le Graët craque totalement sur Zidane, les coulisses de son interview choc https://t.co/xw6p2wlur9 pic.twitter.com/ab2emZE4eu — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Les « excuses » de Le Graët

Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir les réactions se multiplier. Même Kylian Mbappé a pris la défense de Zinedine Zidane face pourtant au président de la FFF. Les dernières heures ont donc été mouvementées pour Noël Le Graët et pour tenter d'apaiser tout cela, il vient de publier un communiqué afin de revenir sur ses propos. Ainsi, pour l' AFP , Le Graët admet avoir eu des « propos maladroits » à l'encontre de Zinedine Zidane. Et il tient d'ailleurs à présenter ses « excuses ». « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu », a-t-il expliqué.

Une réponse de Zidane ?