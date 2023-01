Zidane, Benzema... Le Graët dérape, le Real Madrid sort du silence

Thibault Morlain

Ce dimanche soir, au micro de RMC, Noël Le Graët a tenu des propos incroyables à propos de Zinedine Zidane. Il n'aura alors pas fallu longtemps pour que la polémique éclate. Voilà désormais le président de la FFF dans l'oeil du cyclone et les critiques s'abattent sur lui. Le Real Madrid n'a alors pas hésité à prendre position.

« Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone ». C'est notamment avec ces propos de Noël Le Graët se retrouve aujourd'hui au coeur de la polémique. Le président de la FFF a osé attaquer Zinedine Zidane et voilà qu'il en paye désormais le prix...

« Ces mots sont un manque de respect »

Vivement critiqué, Noël Le Graët a vu le Real Madrid voler au secours de Zinedine Zidane. Dans un communiqué, la Casa Blanca a annoncé : « Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de Football, Noël Le Graët, sur Zinedine Zidane, une des plus grandes légendes du sport mondial. (...) Ces mots sont un manque de respect pour une des figures les plus admirées par les supporters de football dans le monde entier et notre club espère une rectification immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et champion d'Europe, a défendu le maillot de son pays. Il représente les valeurs du sport et l'a démontré tout au long de sa carrière comme joueur et comme entraîneur ».

