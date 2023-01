Real Madrid : Après le Qatar, nouveau coup dur pour Benzema

Arnaud De Kanel

Un mois après son forfait pour la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a effectué son retour sur les terrains avec le Real Madrid vendredi dernier. L'attaquant était très en jambes puisqu'il a inscris un doublé. Or, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse ce lundi et il a annoncé le forfait de KB9 pour la rencontre de Coupe du Roi.

Karim Benzema a rejoué avec le Real Madrid lors de la victoire face à Valladolid vendredi. C'est même lui qui a permis aux siens de s'imposer puisqu'il a marqué par deux fois. Le tricolore ne pourra pas enchainer puisqu'il sera absent pour affronter Cacerenos (D4 Espagnole) ce mardi.

Ancelotti annonce le forfait de Benzema

Présent pour l'habituelle conférence de presse d'avant match, Carlo Ancelotti a indiqué que Karim Benzema ne serait pas du voyage, tout comme six autres de ses coéquipiers. « Ils (Courtois et Carvajal, ndlr) ont de petits problèmes. Ils seront disponibles pour le match de Villarreal (samedi en Liga). Demain (mardi), ils se reposent, comme Kroos, Alaba, Benzema, Vinicius et Mendy, qui n'auront pas de minutes de jeu. Les autres voyagent pour faire un bon match. Nous alignerons la meilleure équipe possible pour gagne r » a-t-il assuré.

Une simple mise au repos

Néanmoins, Karim Benzema n'a pas rechuté et il s'agit simplement d'une rotation de l'effectif. L'attaquant pourra souffler pour être disponible face à Villareal.