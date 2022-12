Real Madrid : Ancelotti lâche ses vérités sur le retour de Benzema

La rédaction

Forfait de dernière minute lors de la Coupe du monde, Karim Benzema n'a pas participé à l'épopée des Bleus, défaits en finale du Mondial par l'Argentine après un match fou. Immédiatement, l'attaquant est retourné à Madrid afin d'optimiser sa reprise avec le Real. Un professionnalisme apprécié par Carlo Ancelotti, confiant pour la seconde partie de saison.

Depuis son forfait de la Coupe du monde, Karim Benzema a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Selon son entourage, sa blessure a été surévaluée par le staff médical bleu et l'attaquant aurait pu participer à la compétition.

«Il se sent bien»

Présent ce jeudi en conférence de presse alors que le Real Madrid effectue sa reprise ce vendredi face à Valladolid, Carlo Ancelotti a évidemment été interrogé sur le retour de Karim Benzema, et le tacticien italien s'est montré confiant : « Il est revenu le 10 décembre et je l'ai bien vu. Il a commencé à travailler avec l'équipe, il a joué 30' et 45' dans les matchs amicaux et il se sent bien, avec un énorme enthousiasme », a-t-il expliqué.

«Il va montrer toutes ses qualités»