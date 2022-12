Real Madrid : Après la Coupe du monde, Benzema prépare sa vengeance

Pierrick Levallet

Forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema n'a toujours pas digéré d'avoir été écarté du groupe tricolore. Certaines rumeurs affirment que l'attaquant de 35 ans aurait pu être apte à partir des huitièmes de finale. La star du Real Madrid serait frustrée, mais elle se servirait de cette mise à l'écart pour se motiver pour le reste de la saison avec son club.

De retour en Équipe de France à l’occasion de l’Euro 2021, Karim Benzema ne sera pas resté très longtemps. Alors qu’il pensait vivre une nouvelle Coupe du monde avec les Bleus , l’attaquant du Real Madrid a été écarté par Didier Deschamps et son staff pour cause de blessure. Depuis, les relations entre Didier Deschamps et Karim Benzema se sont refroidies, et le Ballon d’Or 2022 a même pris sa retraite internationale. Cependant, les conditions de son forfait font polémique depuis quelques jours.

Benzema apte pour les huitièmes de finale du Mondial ?

En effet, l’ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri, a révélé sur son compte Twitter que la star de 35 ans aurait pu être apte pour les huitièmes de finale, au moins figurer sur le banc des remplaçants. Mais l’Équipe de France a préféré le déclarer forfait pour le reste du Mondial. Une situation qui a frustré Karim Benzema, qui souhaite désormais prendre sa vengeance.

Benzema est très motivé pour le reste de la saison avec le Real Madrid