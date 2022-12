Équipe de France : Le clan Benzema se lâche, la polémique explose

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les informations relatifs au forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde au Qatar s’enchainent depuis maintenant plusieurs jours, l’entourage du buteur du Real Madrid dénonce les agissements du staff de Didier Deschamps. Et la polémique continue d’enfler autour du cas Benzema…

La Coupe du Monde 2022 au Qatar est désormais terminée, mais l’équipe de France continue de faire couler beaucoup d’encre, et notamment l’épineux cas Karim Benzema. Pour rappel, le buteur du Real Madrid avait été contraint de déclarer forfait quelques jours avant le début du Mondial, il s’agissait en tout cas de la version officielle communiquée par la FFF. Mais certains énigmatiques, lancés par le joueur lui-même ainsi que son entourage, laissent penser que le Ballon d’Or 2022 aurait pu être disponible bien avant les demi-finale.

Équipe de France : Après la bombe de son clan, Benzema lâche un message énigmatique https://t.co/7GEZfhrJk8 pic.twitter.com/R33owySKgW — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

« On n’a pas le choix »

Dans un extrait de son carnet de bord tenu au moment des faits, Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, expliquait que la condition physique de Karim Benzema ne permettait tout simplement pas de le conserver pour la Coupe du Monde : « Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du Monde était un objectif. C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent, mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent ». Une version contestée par le clan Benzema.

Le clan Benzema contre-attaque