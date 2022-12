Après le PSG, une nouvelle polémique éclate au Real Madrid

Pierrick Levallet

Il y a quelques mois, le PSG était au coeur d'une énorme polémique à cause d'un trajet en avion pour se rendre à Nantes. Désormais, le Real Madrid est ciblé par un scandale similaire. Le club madrilène est vivement critiqué sur les réseaux sociaux à cause de son voyage peu écologique pour se rendre à Valladolid.

En début de saison, le PSG était au coeur d’une énorme polémique concernant ses trajets peu écologiques. Critiqué pour son vol en avion pour se rendre à Nantes en septembre dernier, le club de la capitale avait vu Christophe Galtier envenimer la situation avec une réponse pleine d’ironie. « Je me doutais qu'on aurait droit à cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » avait lancé l’entraîneur du PSG. Mais désormais, la formation parisienne n’est plus la seule à se retrouver confrontée à ce type de polémique.

Le Real Madrid critiqué pour ses moyens de transports

Comme le rapporte Mundo Deportivo , le Real Madrid est également au coeur d’une polémique concernant ses moyens de transport. En effet, le club madrilène aurait préféré voyager en avion pour un trajet de 20 minutes afin de se rendre à Valladolid pour disputer son premier match de championnat depuis la Coupe du monde, plutôt que de prendre le car pour 2 heures 30 ou privilégier le train pour 50 minutes. Un choix qui n’a pas été bien reçu par les internautes, qui se sont lâchés sur les réseaux sociaux.

Manda cojones que vengáis a Valladolid en avión estando a 1 hora en AVE. — Dani (@DaniPerezBass) December 30, 2022

Les réseaux sociaux chargent le Real Madrid