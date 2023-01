Le nouveau message énigmatique de Benzema sur les réseaux sociaux

Thibault Morlain

Depuis la Coupe du monde et son forfait polémique avec l’équipe de France, le moindre geste ou commentaire de Karim Benzema fait énormément parler. Et voilà que la dernière sortie de l’attaquant du Real Madrid sur les réseaux sociaux n’a échappé à personne et fait déjà beaucoup réagir…

Ballon d’Or 2022, Karim Benzema fait dernièrement davantage parler de lui en dehors des terrains. En effet, KB9 se retrouve au centre des discussions concernant son forfait à la Coupe du monde. Depuis, la moindre sortie de Benzema est scrutée de très près et fait énormément parler.

« Il faut que je finisse le travail »

Et ce jeudi soir, c’est un nouveau message de Karim Benzema qui enflamme tous ses fans. En effet, sur ses réseaux sociaux, le joueur du Real Madrid a posté une publication qui interpelle. On peut alors le voir en tenue de tous les jours avec la légende suivante : « Il faut que je finisse le travail ».

Il faut que je finisse le travail ☄️ pic.twitter.com/jMjHL6Q0d3 — Karim Benzema (@Benzema) January 5, 2023

Benzema prépare du lourd