Equipe de France : Le plan ahurissant de Deschamps avec Benzema

Arthur Montagne

Après quasiment six ans d'absence, Karim Benzema faisait un retour fracassant en équipe de France juste avant l'Euro disputé durant l'été 2021. Néanmoins, derrière ce retour, Didier Deschamps avait un plan assez particulier comme le dévoile Daniel Riolo, qui enchaîne les révélations sur les Bleus.

Ecarté de l'équipe de France depuis 2015, le retour de Karim Benzema semblait inenvisageable tant que Didier Deschamps serait le sélectionneur. Mais l'ancien entraîneur de l'OM a pris tout le monde de court en 2021 en annonçant la sélection de l'attaquant du Real Madrid pour l'Euro disputé durant l'été 2021. Mais derrière ce retour, Didier Deschamps avait en réalité une idée bien précise en tête comme le révèle Daniel Riolo.

«Deschamps constate que les Bleus, ça marche moins bien»

« Benzema représentait un problème. D’abord parce qu’il savait que Pogba ne l’aime pas. Pogba et Benzema, ça ne colle pas. Et Griezmann également. Il n’est pas fou de Benzema, mais le gros problème était avec Pogba. Mais Pogba quitte l’équipe de France. Et dans l’idée de courir après le résultat, avant l’Euro, Deschamps constate que les Bleus, ça marche moins bien. Et il envisage que ça peut mal tourner. Benzema étant devenu un joueur totalement incontournable, l’idée arrive qu’il faut peut-être rappeler Benzema », lance l'éditorialise de RMC pour l' After Foot avant de poursuivre.

«Si jamais à l’Euro ça ne se passe pas bien, on foutra ça sur la tronche de Benzema»