Equipe de France : Après la finale perdue contre l’Argentine, il lâche ses vérités

Arrivée jusqu’en finale de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France a malheureusement buté sur l’Argentine de Lionel Messi. Malgré un très grand Kylian Mbappé, les Bleus n’ont pas réussi à conserver leur couronne mondiale. Présent dans le groupe de Didier Deschamps lors de cette rencontre, Axel Disasi a livré ses sensations.

C’est au Qatar, lors de la Coupe du monde, qu’Axel Disasi a honoré sa première sélection en équipe de France. Très bon avec l’AS Monaco, le défenseur central a profité du forfait de Presnel Kimpembe pour être appelé par Didier Deschamps afin de disputer la compétition avec les Bleus. Contribuant au très beau parcours de la France, Disasi a toutefois connu cette défaite en finale face à l’Argentine, aux tirs au but. Un échec qu’il a bien évidemment du mal à digérer…

« Ça reste en travers de la gorge »

Après la dernière rencontre de l’AS Monaco, en zone mixte, Axel Disasi est revenu sur cette Coupe du monde et la défaite de l’équipe de France en finale contre l’Argentine. L’international tricolore a alors expliqué : « Comme Kylian Mbappé a dit, ça fait mal. Avec l’enchaînement des matches, on essaie d’oublier un peu mais lorsque l’on se replonge dedans, forcément ça fait très mal parce que c’est une finale de Coupe du Monde. Vu le scénario et toutes les émotions, quand on y repense, ça reste en travers de la gorge. Il faut continuer à avancer et se servir de cet échec pour avoir un appétit encore plus gros ».

