Équipe de France : Zidane prêt à prendre une décision impensable ?

La rédaction

Zinedine Zidane refuse toutes les propositions pour prendre en main l’équipe de France. Mais Didier Deschamps s’accroche à son poste et devrait prolonger. Déterminé, Zizou pourrait néanmoins continuer de refuser les offres pour rester libre et attendre son tour pour les Bleus, même plusieurs saisons…

Alors qu’il espérait sans doute voir Didier Deschamps quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde, Zinedine Zidane, qui a entre-temps refusé plusieurs offres concrètes, va devoir encore patienter pour reprendre la sélection tricolore.

Zidane a déjà refusé le PSG et Manchester United

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane va commencer à trouver le temps long. Et pour cause, la légende du football français n’attend qu’une chose : devenir le prochain sélectionneur des Bleus. Malheureusement pour lui, son ancien coéquipier Didier Deschamps ne semble pas prêt à laisser la main. Fortement sollicité à l’intersaison, Zidane a été sondé par le Paris Saint-Germain suite au départ de Mauricio Pochettino, mais le Marseillais a finalement décliné la proposition et c’est finalement Christophe Galtier, pourtant en poste à Nice, qui l’a remplacé. Le technicien a eu une deuxième chance avec Manchester United, intéressé par ses services durant l’été 2022, mais là aussi, il a préféré ne pas donner suite.

Zizou et l’obsession de l’Equipe de France

Si Zizou a préféré décliner ces deux propositions prestigieuses, ce n’est pas un hasard. Car l’ancien milieu de terrain des Bleus, auteur de 35 buts sous la tunique tricolore, rêve en réalité de devenir le sélectionneur de la France, étape ultime dans sa carrière d’entraîneur. Après avoir remporté 3 Ligue des Champions consécutives entre 2016 et 2018 sur le banc madrilène, Zidane envisage de reprendre le flambeau actuellement entretenu par Deschamps pour marquer encore davantage sa légende déjà bien ancrée dans l’histoire de ce sport. Il se murmure même que le champion du monde 1998 serait prêt à refuser toutes les propositions faites à lui afin de réaliser l’un de ses rêves, que l’on pourrait même qualifier d’obsession tant le poste lui semble promis depuis près de deux ans désormais.

Deschamps va continuer au moins jusqu’en 2024

La mauvaise nouvelle pour Zidane, c’est qu’avec le parcours réalisé par la France lors de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps, qui pouvait décider de son sort en cas de demi-finale atteinte, a préféré continuer l’aventure au moins jusqu’à l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Ce qui signifie pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux qu’il devrait, si ses convictions ne changent pas d’ici un an et demi, rester un entraîneur inactif et éloigné des terrains d’ici là. Deschamps, champion du monde 2018 et finaliste de l’édition 2022, garde la confiance de Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, avec qui il collabore depuis 10 ans désormais.