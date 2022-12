Équipe de France : Deschamps, Zidane… Une réunion au sommet révélée, décision imminente

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat prend fin dans quelques jours, Didier Deschamps s’est entretenu comme prévu avec Noël Le Graët pour discuter des termes d’un nouveau bail. Après avoir emmené l’équipe de France jusqu’en finale de la dernière Coupe du monde, le sélectionneur tricolore a les cartes en main pour son avenir, tandis que Zinedine Zidane reste en attente.

Quel sera l’avenir de Didier Deschamps ? Alors que son engagement avec le FFF prend fin dans quelques jours, le sélectionneur de l’équipe de France a les cartes en main pour son avenir après avoir emmené les Bleus jusqu’en finale du dernier Mondial. L’objectif a donc été rempli, permettant à Didier Deschamps de rempiler s’il le souhaite. De son côté, Noël Le Graët n’a pas caché sa volonté de voir le sélectionneur prolonger son passage à la tête de l’équipe de France.

« Il a les cartes en mains pour une prolongation »

« Il a les cartes en mains pour une prolongation, car je lui avais dit qu’à partir du moment où on était dans le dernier carré du Mondial, la décision lui appartenait », déclarait le président de la 3F après la finale perdue contre l’Argentine. De son côté, Didier Deschamps se verrait bien poursuivre sa mission jusqu’au Mondial 2026, lui qui a pris les rênes de l’équipe de France en 2012. De quoi plomber les plans de Zinedine Zidane, qui a refusé plusieurs propositions ces derniers mois afin de rester disponible pour le poste. Noël Le Graët souhaite avoir la réponse de Didier Deschamps au plus vite, et un rendez-vous à Guingamp devait permettre aux deux hommes d’y voir plus clair sur le sujet.

Deschamps et Le Graët se sont vus