Équipe de France : À l’OM, la pilule n’est pas passée pour la Coupe du monde

Défaits par l’Argentine de Lionel Messi en finale de Coupe du monde avec l’Équipe de France, Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ont reçu un message de soutien de la part de leur coéquipier Sead Kolasinac. À l’OM, il semble que cette défaite n’ait pas encore été digérée.

Le dimanche 18 décembre dernier, l’Équipe de France avait rendez-vous avec son destin pour conserver son titre de champion du monde raflé à l’été 2018 en Russie. Et malgré un Kylian Mbappé des grands soirs en seconde partie de cette finale, les Bleus se sont inclinés aux tirs au but face à l’Argentine de Lionel Messi en revenant au score pendant toute la rencontre (3-3 après prolongations, 4-2 aux tirs au but).

«La déception est encore présente ! Mais nous pouvons être fiers de notre équipe»

Alors forcément, la déception était grande pour les perdants du soir et notamment pour le milieu de terrain de l’OM : Matteo Guendouzi. Le 21 décembre dernier, Guendouzi publiait le message suivant sur son compte Twitter . « La déception est encore présente ! Mais nous pouvons être fiers de notre équipe et de notre groupe unie pour ce magnifique parcours. Merci à tous les supporters pour le soutien ! Merci à l’équipe de France pour cette belle aventure humaine. Les ambitions seront encore plus fortes et nous serons prêts pour ça ».

Equipe de France : L’énorme frustration de Payet après la Coupe du monde https://t.co/aYFu8pxFid pic.twitter.com/hGauZwkG3d — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«Je suis déçu pour Guendouzi et Veretout qu'ils n'aient pas le trophée…»