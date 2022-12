Équipe de France : Payet pousse un coup de gueule sur la polémique Benzema

Amadou Diawara

Après le forfait de Karim Benzema au Qatar, des rumeurs ont annoncé qu'il existait des tensions en équipe de France avec lui et que le groupe Bleu se portait mieux sans lui. Interrogé sur le sujet, Dimitri Payet a poussé un énorme coup de gueule, expliquant à quel point le buteur de 35 ans était irréprochable.

Alors qu'il s'est blessé peu avant l'entrée en lice de la France en Coupe du Monde, Karim Benzema a dû déclarer forfait et quitter le Qatar pour se faire soigner en Espagne. Après le départ de la star du Real Madrid, des rumeurs ont fait savoir qu'elle posait problème au sein du groupe de Didier Deschamps et que le vestiaire tricolore se portait mieux en son absence. Des informations qui ont provoquées la colère de Dimitri Payet.

«On est des fous !»

Lors d'un entretien accordé à La Provence , Dimitri Payet a poussé un gros coup de gueule sur la polémique Karim Benzema en équipe de France. « Après la saison écoulée, on ne peut pas remettre en cause sa qualité, sa forme, son niveau. Tu avais le Ballon d'Or en équipe nationale. Voir avant le Mondial que certains cherchent des trucs pour le discréditer ou dire qu'il cause des problèmes, ça m'a affecté, car j'aime bien Karim et que j'échange avec lui. Après tout ce qu'il a fait, tout le bien dit sur lui par la planète du foot, c'est incroyable qu'on puisse encore chercher des trucs pour semer la zizanie. Je ne comprends pas. On est des fous ! » , a pesté le milieu offensif de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«Karim a assez souffert, il a payé pour les "erreurs" qu'il a faites»