Equipe de France : Qatar, choix… Un club de Ligue 1 tacle Deschamps

Au moment d’annoncer sa liste pour disputer la Coupe du monde, Didier Deschamps avait fait des heureux, mais aussi des déçus. En effet, plusieurs joueurs ont été oubliés par le sélectionneur de l’équipe de France. Cela vaut notamment pour Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud qui avaient ce qu’il fallait pour être avec les Bleus. Et du côté de Rennes, on a du mal à le digérer…

Auteurs d’une belle première partie de saison, surfant sur le précédent exercice avec Rennes, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud pouvaient prétendre à une place en équipe de France pour la Coupe du monde. Didier Deschamps en a finalement décidé autrement. Le Mondial au Qatar désormais passé, Florian Maurice, directeur sportif des Bretons, a quelque peu réglé ses comptes pour L’Equipe .

« Dans mon effectif, il y a un joueur qui a marqué 21 buts la saison passée »

« Verra-t-on des Rennais en équipe de France après Mandanda ? Déjà, il faut venir les voir ! Peut-être qu'on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas. J'ai de très bonnes relations avec l'entraineur des Espoirs, pourtant je ne le connais pas personnellement. Régulièrement, il m'appelle pour me demander : "Lui, comment il est aujourd'hui '" Alors je suis un peu surpris de ne pas recevoir de coup de téléphone au sujet de l'équipe nationale. Parce que dans mon effectif, il y a un joueur qui a marqué 21 buts la saison passée, qui fait partie des meilleurs joueurs français, et je n'ai jamais reçu d'appel : "Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud) '" Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave », a-t-il d’abord lâché.

« Peut-être qu'il n'apprécie pas le profil de Martin… »