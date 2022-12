Équipe de France : Mbappé a déclenché un clash surréaliste malgré lui

Guillaume de Saint Sauveur

Fortement moqué par certains joueurs argentins après la finale de la Coupe du Monde, et principalement par Emiliano Martinez, Kylian Mbappé avait été défendu par Adil Rami qui s’en était pris au gardien de l’Albiceleste. Et cette affaire a déclenché une série de clashs à travers les deux camps.

Après avoir battu l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez s'en était pris à Kylian Mbappé à travers différentes attaques. Le gardien de l'Argentine avait notamment rigolé dans les vestiaires juste après le match sur « Kylian Mbappé qui est mort », avant de brandir une poupée à l'effigie de l’attaquant du PSG lors des festivités avec ses coéquipiers de la sélection argentine, à Buenos Aires.

« Le plus gros FD* du monde »

Ce comportement affiché par Emiliano Martinez et les joueurs de l’Argentine avait fortement déplu à Adil Rami, ancien coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France. Et le défenseur de Troyes avait répliqué sur son compte Instagram en évoquant le gardien argentin : « Le plus gros FD* du monde du football... L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde ». Sans le savoir, Adil Rami avait déclenché un nouveau clash.

Di Maria est entré dans le clash