Équipe de France : Messi, Argentine... L'énorme aveu de l'arbitre de la finale

Cela fait maintenant quelques jours que la Coupe du Monde est terminée après une finale historique entre l’équipe de France et l’Argentine. Mais lors de cette rencontre, l’arbitrage a fortement été pointé du doigt. Depuis son retour du Qatar, l’arbitre polonais Szymon Marciniak continue sa tournée médiatique et a cette fois-ci évoqué sa relation avec Lionel Messi.

«J’ai eu une conversation avec des joueurs argentins dans le tunnel»

Dans un entretien accordé à Interia Sport , Szymon Marciniak est revenu sur son style d’arbitrage, mais aussi de la finale entre l’équipe de France et l’Argentine. L’arbitre polonais a par ailleurs fait une étrange révélation sur sa relation avec Lionel Messi. « Jusqu’à la Coupe du Monde 2018 en Russie, je qualifierais nos relations de rudes. J’aime laisser les joueurs jouer, je n’arrête pas le jeu quand ce n’est pas nécessaire, et je ne pense pas que ça lui aille très bien. (…) Tout d’abord, je vois qu’il a l’air de m’apprécier et de m’accepter, il me semble. Même quand j’ai eu une conversation avec des joueurs argentins dans le tunnel, il est venu le premier, a demandé ce que je demandais. »

«Je pense qu’il a adhéré à mon style»