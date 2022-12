Équipe de France : Ancelotti prend position sur la polémique Benzema

Amadou Diawara

Peu avant l'entrée en lice de l'équipe de France, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Toutefois, une polémique a éclaté car le buteur du Real Madrid aurait pu rester avec le groupe de Didier Deschamps et espérer reprendre la compétition en huitième de finale. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti a lâché ses vérités.

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la dernière Coupe du Monde, Karim Benzema s'est malheureusement blessé à l'entrainement juste avant l'entrée en lice de l'équipe de France. Forfait pour la compétition, le buteur du Real Madrid a quitté le Qatar pour se faire soigner en Espagne. Toutefois, une polémique a éclaté car Karim Benzema aurait pu rejouer lors du Mondial. C'est d'ailleurs ce que pense son conseiller Karim Djaziri : « Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? ».

«C'est la décision de la France»

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Carlo Ancelotti s'est positionné sur le cas Karim Benzema. « Que peut-on dire de Benzema ? De tout ce qui a été dit ? Il est revenu le 10 décembre et il était bien. Il a commencé à travailler avec l'équipe, il a joué 30 minutes et 45 minutes lors des matches amicaux et il se sent bien. Il est très excité. Il va montrer toutes ses qualités dans cette partie de la saison » , a confié le coach du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«Ils ont pensé qu'il n'aurait pas la chance de jouer tout le Mondial»