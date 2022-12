Équipe de France : Deschamps reçoit un énorme tacle en Ligue 1

La rédaction

Pendant longtemps, la sélection de Martin Terrier pour la Coupe du monde à été envisagée. Néanmoins, Didier Deschamps a préféré se concentrer sur Randal Kolo-Muani et Marcus Thuram. Deux attaquants qui évoluent à l’étranger. Un très mauvais signal envoyé aux joueurs de Ligue 1 comme le déplore Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais.

Au moment de dévoiler sa liste, Didier Deschamps a comme à chaque fois suscité les critiques. Et le sélectionneur a également fait des déçus à l'image de Martin Terrier qui faisait partie des potentielles options notamment après les forfaits de Christopher Nkunku et Karim Benzema. Mais c'est finalement Randal Kolo Muani qui a été appelé. Un choix qui pourrait avoir des conséquences sur le mercato des clubs de Ligue 1 comme l'explique Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais.

«Je trouve ça un peu surprenant»

« Déjà, il faut venir les voir. Peut-être qu’on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l’extérieur, je ne sais pas. (…) Je n’ai jamais reçu d’appel : "Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud)'" Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n’est pas grave », s'étonne-t-il dans un premier temps avant de préciser son point de vue. En bon directeur sportif, Florian Maurice craint en effet que les choix de Didier Deschamps poussent les joueurs à quitter la Ligue 1.

«Quel message tu envoies aux joueurs français (évoluant en France)»