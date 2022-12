Mercato : Zidane a pris une décision définitive pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane a été sollicité, à de nombreuses reprises, durant son année sabbatique. Par le PSG, qui rêvait de lui pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, ou encore par Manchester United. Mais le champion du monde 1998 avait annoncé qu’un départ en Premier League ne rentrait pas dans ses plans. Il avait justifié son choix.

Quel sera le prochain défi de Zinédine Zidane ? Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, le champion du monde 1998 a été annoncé un peu partout. Au PSG durant le printemps, à Manchester United en début d’année, mais aussi sur le banc de l’équipe de France avant et après le Mondial. Une chose est sûre, le retour de Zidane n’est plus qu’une question de temps. « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite » avait-il déclaré en octobre dernier.

Zidane ne manque pas de courtisans

Selon les informations de L’Equipe, Zinédine Zidane aurait été contacté par de nombreuses équipes ces derniers mois, et notamment par Manchester United, avant qu’Erik Ten Hag ne débarque sur le banc. Mais le champion du monde 1998 n’a pas donné suite à cette proposition. Pour quelles raisons ? Lors d’un entretien accordé au quotidien sportif en juin dernier, il avait fermé la porte à un départ en Premier League pour des raisons… linguistiques.

Zidane ferme la porte à l'Angleterre

« Je ne pourrais peut-être pas aller partout. La langue, par exemple. Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester '” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement » avait déclaré Zidane.

Un retour à la Juventus ?

D’autres pistes sont évoquées pour Zidane, alors que les portes de l’équipe de France pourraient rester fermées jusqu’à l'Euro 2024 en raison de la présence de Didier Deschamps selon les informations du 10Sport.com. Le champion du monde 1998 est pressenti pour succéder à Massimiliano Allegri à la Juventus. Son profil séduit aussi la Fédération brésilienne, qui recherche un remplaçant à Tite. Zidane pourrait-il prendre des cours de portugais ?