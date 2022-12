Mercato - PSG : Un transfert en 2023 pour Mbappé ? Le Real Madrid a déjà tranché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quelques heures après la fin du Mondial, la presse étrangère a remis au goût du jour le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Les médias espagnols, notamment, continuent d'évoquer une arrivée prochaine de l'international français au Real Madrid. Mais son président, Florentino Perez, semble avoir déjà tourné la page Mbappé.

« Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison ». Présent sur la pelouse du Parc des Princes le 22 mai dernier, Kylian Mbappé mettait fin au feuilleton sur son avenir. L'international français officialisait sa prolongation au PSG jusqu'en 2024, plus une année en option. Présent à ses côtés, Nasser Al-Khelaïfi pouvait avoir le sourire. Il venait de prendre le meilleur sur le Real Madrid, qui l'avait éliminé quelques mois plus tôt en Ligue des champions et qui avait fait de Mbappé sa priorité.

Le Real Madrid se sent trahi

Cette décision de Mbappé a été vécue comme une trahison par le président du Real Madrid, Florentino Perez. Le président merengue estimait que le joueur lui avait donné un accord pour qu'il rejoigne l'Espagne à l'issue de son contrat au PSG. Mais comme annoncé par la mère de Mbappé, « n ous avions un accord avec le Real et le PSG, à Kylian de choisir» . Et son choix s'est porté sur le PSG.

Le Real Madrid a déjà pris sa décision

Récemment, des rumeurs ont évoqué des envies de départ de Mbappé et un possible transfert au Real Madrid. S'il est vrai que plusieurs médias évoquent ce scénario, d'autres comme Mundo Deportivo sont formels. A en croire le quotidien espagnol, Florentino Perez n'envisage pas de revenir à la charge pour Mbappé. Déçu par le comportement du joueur, le dirigeant considère, aussi, que l'opération est trop chère.

Perez préfère miser sur d'autres joueurs